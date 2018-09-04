قصدت عيادة لتجميل صدرها... فخدّرها الطبيب واغتصبها!

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ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنّه تمّ إلقاء القبض على طبيب التخدير الروسي يوري شيرنيكوف بعد اعتدائه على مصممة الأزياء أريكا بيكوفا.

وفي التفاصيل أن الأخيرة قصدت العيادة للخضوع لعملية تجميل للصدر. ونقلت عنها الصحيفة قولها خلال لقاء تلفزيوني مع East2west News: "كان بإمكاني الأنين فقط لأنني كنت أعجز عن الصراخ".

وأضافت بحسب الصحيفة: "بعد انتهاء العملية كنت أرتجف بشدة. وسمعت صوتاً يقول لي: يا فتاة كل شيء سيكون على ما يرام، كل شيء سيتم بخير".

وتابعت: "لقد لمسني. كان ذلك صوت طبيب التخدير. لقد سمح لنفسه بأن يقوم بأفعال ليس لطبيب أن يقوم بها".

وأشارت إلى أنه قام باغتصابها. وقالت: "في تلك اللحظة كان بإمكاني أن أفهم كل شيء لكن لم أكن أستطيع فتح عيني. كان جفناي ثقيلين. حاولت أن أدفعه بقدمي ولم أستطع ذلك".

ولفتت إلى أنه عرض عليها المال من أجل التنازل عن الشكوى التي تقدمت بها إلى الشرطة.

وأكدت أنّه لم يكن بإمكانها الصراخ لطلب المساعدة، وأنها كانت بمفردها في غرفة العمليات.

وخلال التحقيق معه لم ينكر الطبيب ما حدث. إلا أنه أكد أنه تم بموافقتها. وأشار إلى أنها قالت له بعد ذلك إنها تشعر بالتحسن.