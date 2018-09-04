بالصورة: 150 الف عنصر "لتحرير" ادلب على 4 مراحل ؟!

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اكدت اوساط ميدانية مطلعة على واقع الميدان السوري، ان الجيش السوري والحلفاء استكملوا مساء الاحد الاثنين اللمسات اللوجستية الاخيرة استعدادا لمعركة "تحرير" ادلب وريفها.. ووفقا للمعلومات، تم حشد ما يقارب ١٥٠الف عسكري للمشاركة في الهجوم الذي يفترض ان يتم على اربع مراحل غير متزامنة، مع لحاظ فتح ٤ ممرات آمنة لاخراج المدنيين الى مناطق الدولة السورية.

وبحسب تلك الاوساط، ينتظر الروس الصيغة النهائية للتفاهم مع تركيا، والتي سيحملها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى القمة الثلاثية المرتقبة في ايران نهاية الاسبوع الجاري. وقد تعهدت موسكة لانقرة بعملية مدروسة لا تؤدي الى حركة نزوح كثيفة باتجاه الاراضي التركية.



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