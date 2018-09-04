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ترامب يصعد الهجوم على وزير العدل الأمريكي

4
SEPTEMBER
2018
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صعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين، من وتيرة هجماته ضد وزير العدل، جيف سيشنز، متهمًا إياه بـ"تعريض الجمهوريين للخطر" قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
  
جاء ذلك في تغريدة لترامب على حسابه بموقع "تويتر"، وصفتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية بأنها "أحدث هجوم ضد الاستقلالية التقليدية لوزارة العدل". 
 
وكتب أن "تحقيقات عهد (الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما، مع اثنين من أعضاء الكونغرس الجمهوريين المشهورين للغاية، أحيطت بتغطية إعلامية جيدة، قبيل انتخابات التجديد النصفي، على يد وزارة عدل جيف سيشنز". 
 
وأضاف: "هناك فوزان سهلان الآن موضع شك، لأنه لا يوجد ما يكفي من الوقت. أحسنت صنعا جيف......". 
 
وبينما لم يذكر ترامب، الذي لم يتطرق إلى تفاصيل التهم، اسم الجمهوريين، يبدو أنه كان يشير إلى أول جمهوريين قاما بتأييده في الانتخابات التمهيدية الرئاسية في الحزب الجمهوري. 
 
في آب/ أغسطس الماضي، وجهت اتهامات منفصلة إلى كل من النائب دنكان هنتر من ولاية كاليفورنيا شملت إنفاق تمويل الحملة الانتخابية على نفقات شخصية، والنائب كريس كولينز من نيويورك بتداول داخلي لأسهم شركة عامة، وكلاهما أعلن براءته من الاتهامات. 
 
وبدأت التحقيقات مع هنتر في حزيران/ يونيو 2016، وفقا للائحة الاتهام، في حين لم يكن من الواضح متى بدأ التحقيق مع كولينز. 
 
وبينما لم يخرج هنتر من سباق انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، أنهى كولنز محاولة إعادة انتخابه بعد أيام من صدور قرار الاتهام، ومن المرجح أن يظل كلا المقعدين في أيدي الحزب الجمهوري، لكن الاتهامات أحيت آمال الديمقراطيين. 
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