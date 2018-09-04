منفذ هجوم الطعن في هولندا: هذا هو السبب

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قال المتهم في هجوم الطعن، الذي وقع في العاصمة الهولندية، الأسبوع الماضي، إنه نفذه بسبب إساءات النائب المتطرف، خيرت فليدرز، للإسلام، حسبما أفاد مدعون عامون، الاثنين.

وكان الشاب الأفغاني "جاويد إس" البالغ من العمر (19 عاما) أشهر سكينا وطعن سائحين أميركيين في محطة قطارات في أمستردام، الجمعة، قبل أن تصيبه الشرطة بالرصاص وتلقي القبض عليه.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مدعين هولنديين، أن جاويد، الذي يحمل إقامة في ألمانيا، ذكر اسم فيلدرز خلال التحقيقات، إضافة إلى ما اعتبرها إساءات متكررة للقرآن والذات الإلهية والإسلام والنبي محمد في هولندا.

وكان فيلدرز، وهو برلماني يميني معاد للإسلام، أعلن الأسبوع الماضي عن تنظيم مسابقة للرسوم الكاريكاتيرية تصور النبي محمد، قبل أن يلغيها في وقت سابق على وقوع الهجوم، الذي اعتبرته السلطات أنه ينطوي على "دوافع إرهابية".

وقال المدعون "ذكر اسم فيلدرز لكنه لم يذكر شيئا عن مسابقة الرسوم الكاريكاتيرية. حتى الآن لا يوجد دليل على وجود شركاء للمتهم".

وقررت السلطات اليوم تجديد احتجاز جاويد لمدة أسبوعين، وقال المدعون إن الشرطة الألمانية فتشت منزل الرجل في ألمانيا وصادرت وحدات ذاكرة خاصة بأجهزة الكمبيوتر.

ولا يزال السائحان وكلاهما يبلغ من العمر 38 عاما يخضعان للعلاج في المستشفى في حين يعالج المتهم أيضا من الإصابات التي لحقت به جراء إطلاق الشرطة النار عليه.