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20 طالبا سعوديا يطلبون اللجوء في كندا

3
SEPTEMBER
2018
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كشف موقع هيئة الإذاعة الكندية CBC عن تقديم 20 طالبا سعوديا طلبات اللجوء إلى كندا وبقائهم هناك، وذلك بعد انقضاء الموعد النهائي لعودتهم إلى بلادهم في 31 أغسطس.
 
وقالت الإذاعة الكندية إن الطلاب العشرين أبدوا رغبتهم في البقاء على الأراضي الكندية، وأن السلطات تنظر في طلباتهم.
 
ونقلت الإذاعة عن المحامي المختص في شؤون الهجرة بيتر إيدلمان، ضرورة توفر شرط "اللجوء تفاديا للاضطهاد" لقبول طلب بقاء الطلاب السعوديين وقال: "إذا كانت العواقب أنك لن تحصل على منحة دراسية لاحقا، فهذا لا يرتقي إلى مستوى الاضطهاد لطلب اللجوء... لكن إذا كانت النتيجة أنك ستلقى في السجن لعدة سنوات أو ترسل إلى معسكر لإعادة التأهيل، فذلك سيعتبر اضطهادا".
 
كما لفت الموقع الكندي إلى الحالات التي يحق لأصحابها الحصول على اللجوء، وبينها إثبات المتقدم بالطلب أنه سيواجه خطر الاضطهاد في بلده على أساس العرق أو الدين أو التوجه السياسي أو الجنسي.
 
وطلبت السعودية من جميع طلابها مغادرة كندا، بعد أن أعربت أوتاوا عن قلقها إثر اعتقال نشطاء حقوق الإنسان وحقوق المرأة في السعودية الأمر الذي اعتبرته الرياض تدخلا في شؤونها الداخلية.
 
وأمهلت الحكومة السعودية جميع الطلبة شهرا واحدا للعودة، رغم أن العام الدراسي لم ينته بعد.
روسيا اليوم
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