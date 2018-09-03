درّاج أمريكي مغامر يبحث عن ذراعه المقطوعة بمساعدة الشرطة

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انقطعت ذراع مواطن أمريكي يدعى رونالد فانارسديل في وقت مبكر من صباح 30 أغسطس، إثر حادث عرضي في سباق دراجات نارية في بلدة توماز ريفير بولاية نيوجيرسي، لكن الذراع ضاعت بلا أثر.

وخلال اندفاعه بدراجته بسرعة عالية جدا، فقد الرجل السيطرة عليها وسقط على بعد 90 مترا من مكان الحادث، أما الدراجة النارية فقد طارت وهوت على بعد 230 مترا من المكان.

وخلال الحادث انقطعت ذراع المتسابق البائس من أسفل المرفق، وقام رجال الشرطة بإسعافه وتضميده لوقف النزيف ومن ثم نقله إلى المستشفى.

بعد ذلك باشرت الشرطة بالبحث عن الذراع المبتورة دون جدوى حيث اختفت وكأن الأرض قد ابتلعتها.

وناشدت الشرطة سكان البلدة إعادة الطرف المفقودة، في حال عثورهم عليها ويستمر البحث حاليا وحتى في المسطحات المائية الموجودة في المنطقة.

وفي يونيو الماضي، أفادت الأنباء بأن سائق دراجة نارية أمريكي، فقد ساقه في حادث، فقرر طبخها ودعا كافة أصدقائه لتناولها معه على شكل سندويشات تاكو وذلك لتذوق اللحم البشري.