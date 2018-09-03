20 مليون قطعة آثار "في قلب الجحيم"

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نشب حريق هائل في متحف بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، مما يهدد محتوياته التي تقدر بنحو 20 مليون قطعة من الآثار والتذكارات التاريخية.

وطبقا لموقع "غلوبو" الإلكتروني، لا توجد معلومات حتى الآن عن أي وفيات أو إصابات محتملة، كما لا توجد أي معلومات عن سبب الحريق أونطاق الضرر الذي لحق بمتحف ريو الوطني، الذي شيد قبل 200 عام.

ونشب الحريق في المتحف بعد ساعات الزيارة، فيما لا تزال النيران مشتعلة من مساء الأحد.

ولم يرد ممثلون عن إدارة الإطفاء على طلب التعليق.

وتأسس المتحف المرتبط بجامعة ريو دي جانيرو الاتحادية ووزارة التعليم في عام 1818، ويضم المتحف العديد من المجموعات المميزة من بينها قطع أثرية مصرية وأقدم حفرية بشرية عثر عليها في البرازيل.