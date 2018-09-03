حريق هائل يلتهم المتحف الوطني بريو دي جانيرو

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كشفت صور نقلتها محطة غلوبو التلفزيونية أن حريقا هائلا نشب في متحف شيد قبل 200 عام في ريو دي جانيرو، مما يهدد محتوياته التي تربو على 20 مليون قطعة من الآثار والتذكارات التاريخية.

وطبقا لموقع جلوبو الإلكتروني لا توجد معلومات حتى الآن عن أي وفيات أو إصابات محتملة، كما لا توجد أي معلومات عن سبب الحريق أو نطاق الضرر الذي لحق بمتحف ريو الوطني.

ونشب الحريق في المتحف بعد ساعات الزيارة، وما زالت النيران مشتعلة وبدا أنها تستعر مساء الأحد.

ولم يرد ممثلون عن إدارة الإطفاء على طلب التعليق.

تأسس المتحف المرتبط بجامعة ريو دي جانيرو الاتحادية ووزارة التعليم في عام 1818. ويضم المتحف العديد من المجموعات المميزة من بينها قطع أثرية مصرية وأقدم حفرية بشرية عثر عليها في البرازيل.