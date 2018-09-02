كيف يتصرف الدّب إذا صادف بوتين وجها لوجه؟

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صرح الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن الرئيس فلاديمير بوتين يسبح كل يوم تقريباً لمسافة كيلومتر واحد.



وفي لقاء لبيسكوف مع قناة "روسيا 1" قال عند سؤاله عن المدة التي يقضيها بوتين في ممارسة الرياضة كل يوم: "عندما لا يكون هناك سفر طويل يقضي الرئيس غالبا حوالي ساعة ونصف الساعة في ممارسة الرياضة يوميا منها كيلومتر واحد في السباحة، بالإضافة لرياضة الهوكي".



وقال مازحا، إن "الدّب لن يتصرف بشكل مهذب إذا ما صادف بوتين أمامه".



وتحدث بيسكوف عن إجراءات الحماية التي اتخذها الأمن الروسي لضمان سلامة بوتين خلال رحلته الأخيرة إلى جمهورية توفا الروسية برفقة وزير الدفاع سيرغي شويغو.



وأكد بيسكوف أنه رغم أن الغابات التي جال فيها بوتين خالية من البشر، كان لا بد من التركيز على تسليح الحرس، لأن تلك المنطقة برية وبكر ومليئة بالوحوش.



وقال مازحا: "هل تظن أن الدب أحمق كي يتصرف مثلا بطريقة مهذبة عندما يظهر أمامه بوتين؟.