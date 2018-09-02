هل عزف النشيد الوطني البريطاني في جنازة ماكين؟

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ربما أصيب البريطانيون الذين تابعوا جنازة السيناتور جون ماكين بالدهشة عندما استمعوا إلى موسيقى مألوفة للغاية، وهي موسيقى النشيد الوطني البريطاني "حفظ الله الملكة".

ويبدو أن اختيار عزف النشيد الوطني للقوة الاستعمارية السابقة لأمريكا غريبا في جنازة أحد أبطال حرب فيتنام الذي توفي بسبب السرطان عن عمر يناهز 81 عاما الأسبوع الماضي.

إذن لماذا عزف النشيد الوطني البريطاني؟ في الواقع.. لم يتم عزفه.

باختصار ما تم عزفه هو أغنية أمريكية تحمل اسم "بلدي هو أنت" يعود تاريخها لعام 1832 ولها نفس اللحن.

تاريخ طويل

ولهذا اللحن تاريخ طويل فقد عزفه كل من بيتهوفن وبرامز وعشرات الملحنين. كما استخدم في النشيد الوطني لبروسيا.