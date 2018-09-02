بالفيديو: ربط ابنته بمؤخرة السيارة وسار بها 400 متر!

A + A -

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو صادما، يظهر فتاة ربطها والدها في حقيبة السيارة بالحبال، وسار بها في شوارع تركيا لدرجة أن المارة صوروا الواقعة ونشروها على الإنترنت .

ولاقى الامر رواجًا كبيرًا على الإنترنت حتى وصل الفيديو للسلطات التركية، التي ألقت القبض على الأب الذي ربط ابنته صاحبة الـ 13 عامًا في مؤخرة السيارة على طريق ريفي في حي "يلايكينت" في "كانكيري" ، شمال العاصمة أنقرة.

وقال الأب لـ 8 أبناء أنه أصر على وضع طفلته على حامل الدراجات في السيارة لمسافة 400 متر قبل أن يفك أسرها، وأضاف ان حامل الدراجات كان قويًا كفاية لدرجة أنه يتحمل أوزان حتى 150 كجم.

يذكر أن السلطات لم تنشر أي معلومات حول التهم التي قد يواجهها الأب.





رادار سكوب