living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هكذا جاء رد ترامب على توبيخ ابنة جون ماكين!

2
SEPTEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


 سبوتنيك-

رد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على التوبيخ غير المباشر، الذي وجهته له، ميغان، ابنة السيناتور الراحل جون ماكين، خلال تأبينها لوالدها.

وكانت ميغان ماكين، سخرت من الشعار الذي يرفعه الرئيس ترامب للشعب الأميركي “اجعلوا أميركا عظيمة مرة أخرى”، فقالت في كلمتها التأبينية لوالدها: “إن أميركا التي عاصرت جون ماكين ليست في حاجة إلى أن تكون عظيمة مرة أخرى لأن أميركا كانت دائما رائعة”.

ومن جانبه، اكتفى دونالد ترامب بالرد على ميغان ماكين، بتغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، والتي كتب فيها شعاره من جديد وبالحروف الكبيرة: “اجعلوا أميركا عظيمة مرة أخرى”، في تأكيد منه على شعاره وتمسكه به”.

كما أن ميغان ماركل، وبخت ترامب بصورة غير مباشرة، في كلمتها التأبينية لوالدها، عندما قالت: “نجتمع هنا للحزن على وفاة العظمة الأميركية.. الشيء الحقيقي، وليس الكلام الرخيص من رجال لن يقتربوا أبدا من التضحية التي قدمها والدي عن طيب خاطر”.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، غائبا بشكل ملحوظ، عن جنازة جون ماكين بناء على طلب ماكين.

وخلال الجنازة، كان ترامب غادر البيت الأبيض، متوجها لنادي الغولف في ولاية فرجينيا، وغرد من هناك بشأن مفاوضات “نافتا”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout