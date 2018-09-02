هكذا جاء رد ترامب على توبيخ ابنة جون ماكين!

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سبوتنيك-





رد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على التوبيخ غير المباشر، الذي وجهته له، ميغان، ابنة السيناتور الراحل جون ماكين، خلال تأبينها لوالدها.

وكانت ميغان ماكين، سخرت من الشعار الذي يرفعه الرئيس ترامب للشعب الأميركي “اجعلوا أميركا عظيمة مرة أخرى”، فقالت في كلمتها التأبينية لوالدها: “إن أميركا التي عاصرت جون ماكين ليست في حاجة إلى أن تكون عظيمة مرة أخرى لأن أميركا كانت دائما رائعة”.

ومن جانبه، اكتفى دونالد ترامب بالرد على ميغان ماكين، بتغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، والتي كتب فيها شعاره من جديد وبالحروف الكبيرة: “اجعلوا أميركا عظيمة مرة أخرى”، في تأكيد منه على شعاره وتمسكه به”.

كما أن ميغان ماركل، وبخت ترامب بصورة غير مباشرة، في كلمتها التأبينية لوالدها، عندما قالت: “نجتمع هنا للحزن على وفاة العظمة الأميركية.. الشيء الحقيقي، وليس الكلام الرخيص من رجال لن يقتربوا أبدا من التضحية التي قدمها والدي عن طيب خاطر”.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، غائبا بشكل ملحوظ، عن جنازة جون ماكين بناء على طلب ماكين.

وخلال الجنازة، كان ترامب غادر البيت الأبيض، متوجها لنادي الغولف في ولاية فرجينيا، وغرد من هناك بشأن مفاوضات “نافتا”.