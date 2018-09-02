living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خبير عسكري: إسرائيل لن تقصف سوريا الآن بسبب "ترتيبات أمريكية"

2
SEPTEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

Sputnik -

 قال الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، العميد مرعي حمدان، إن الانفجار الذي تسبب فيه ماس كهربائي، في أحد مستودعات الذخيرة قرب مطار المزة، خلف انطباعا كاذبا باحتمال حدوث هجوم على المطار.

وأضاف حمدان، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن الانفجار كان سببه ماس كهربائي، ولكن اعتياد قوات الأمن في مناطق متفرقة من دمشق على الهجمات الإسرائيلية الخاطفة، كان السبب في سريان الحديث سريعا عن وقوع هجوم إسرائيلي، قبل التيقن من الحقيقة.

وأوضح الخبير العسكري، أن إسرائيل لن تقوم بتوجيه ضربات للجيش العربي السوري في الوقت الحالي، لأن المنطقة تمر بمرحلة فارقة الأن، ترتبط برفع الولايات المتحدة الأمريكية يدها بشكل جزئي عن دعم التنظيمات الإرهابية لحين إعادة ترتيب أوراقها في سوريا، وبالتالي لن تخالف إسرائيل التوجه الأمريكي.

ولفت حمدان إلى أن الجيش العربي السوري يحقق تقدما ملحوظا على مستوى حصار التنظيمات الإرهابية في مناطق متفرقة من سوريا، ويحبط الكثير من عمليات تنظيم داعش، سواء العمليات الإرهابية، أو عمليات كسر الحصار والتواصل المباشر مع تنظيمات أخرى بهدف تلقي أي شكل من أشكال الدعم.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي، غالبا ما يوجه طائراته إلى الأهداف العسكرية السورية، إذا كان الجيش يتقدم في مناطق نفوذ تنظيم داعش الإرهابي التي تتماس مع المصالح الإسرائيلية، أو تمهيدا لإلهاء الجيش في ضربة يحقق من ورائها الدواعش أهدافا معينة، ما يشير إلى الدعم الذي تقدمه إسرائيل لتنظيم داعش الإرهابي وتنظيمات أخرى.

وكان مصدر عسكري سوري، نفى في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، ما تردد بشأن قصف إسرائيل لمطار المزة العسكري واشتباك قوات الدفاع الجوي السورية معها، حيث كشف المصدر أن أصوات الانفجارات التي سمعها سكان ريف دمشق، في محيط المطار، ناجمة عن انفجار مستودع للذخيرة بالقرب من المطار، إثر ماس كهربائي.

يأتي ذلك بعدما صرح مصدر أمني سوري، لـ "سبوتنيك"، بأن قوات الدفاع الجوي السورية اشتبكت مع مقاتلات إسرائيلية كانت تستهدف قصف مطار المزة العسكري، الواقع على أطراف ريف دمشق.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout