خبير عسكري: إسرائيل لن تقصف سوريا الآن بسبب "ترتيبات أمريكية"

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Sputnik -

قال الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، العميد مرعي حمدان، إن الانفجار الذي تسبب فيه ماس كهربائي، في أحد مستودعات الذخيرة قرب مطار المزة، خلف انطباعا كاذبا باحتمال حدوث هجوم على المطار.

وأضاف حمدان، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن الانفجار كان سببه ماس كهربائي، ولكن اعتياد قوات الأمن في مناطق متفرقة من دمشق على الهجمات الإسرائيلية الخاطفة، كان السبب في سريان الحديث سريعا عن وقوع هجوم إسرائيلي، قبل التيقن من الحقيقة.

وأوضح الخبير العسكري، أن إسرائيل لن تقوم بتوجيه ضربات للجيش العربي السوري في الوقت الحالي، لأن المنطقة تمر بمرحلة فارقة الأن، ترتبط برفع الولايات المتحدة الأمريكية يدها بشكل جزئي عن دعم التنظيمات الإرهابية لحين إعادة ترتيب أوراقها في سوريا، وبالتالي لن تخالف إسرائيل التوجه الأمريكي.

ولفت حمدان إلى أن الجيش العربي السوري يحقق تقدما ملحوظا على مستوى حصار التنظيمات الإرهابية في مناطق متفرقة من سوريا، ويحبط الكثير من عمليات تنظيم داعش، سواء العمليات الإرهابية، أو عمليات كسر الحصار والتواصل المباشر مع تنظيمات أخرى بهدف تلقي أي شكل من أشكال الدعم.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي، غالبا ما يوجه طائراته إلى الأهداف العسكرية السورية، إذا كان الجيش يتقدم في مناطق نفوذ تنظيم داعش الإرهابي التي تتماس مع المصالح الإسرائيلية، أو تمهيدا لإلهاء الجيش في ضربة يحقق من ورائها الدواعش أهدافا معينة، ما يشير إلى الدعم الذي تقدمه إسرائيل لتنظيم داعش الإرهابي وتنظيمات أخرى.

وكان مصدر عسكري سوري، نفى في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، ما تردد بشأن قصف إسرائيل لمطار المزة العسكري واشتباك قوات الدفاع الجوي السورية معها، حيث كشف المصدر أن أصوات الانفجارات التي سمعها سكان ريف دمشق، في محيط المطار، ناجمة عن انفجار مستودع للذخيرة بالقرب من المطار، إثر ماس كهربائي.

يأتي ذلك بعدما صرح مصدر أمني سوري، لـ "سبوتنيك"، بأن قوات الدفاع الجوي السورية اشتبكت مع مقاتلات إسرائيلية كانت تستهدف قصف مطار المزة العسكري، الواقع على أطراف ريف دمشق.