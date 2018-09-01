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غواصة نووية أمريكية تقترب من البحر الأبيض المتوسط

1
SEPTEMBER
2018
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دخلت الغواصة الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية "نيوبورت نيوز" من طراز "لوس أنجلوس"، المزودة بصواريخ "توماهوك"، ميناء جبل طارق.
 
ووفقا لموقع Gibraltar Chronicle، تم رصد الغواصة في منطقة الميناء مساء الخميس. وحاول زورق الجمارك الإسبانية الاقتراب منه، إلا أن شرطة جبل طارق اعترضته.
 
وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الغواصة رست في جبل طارق، وذكرت أنها "زيارةتقنية مخطط لها."
 
وكان قد أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف في وقت سابق، أنه وفقا لمصادر مستقلة، إرهابيو "هيئة تحرير الشام"  تعد استفزاز لاتهام دمشق باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد سكان المحافظة السورية إدلب.
 
ووفقا له، فإن التحالف الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة يخطط لاستخدام هذا الاستفزاز ذريعة لضرب أهداف الحكومة السورية. وأشار كوناشينكوف إلى أنه وصلت قبل أيام قليلة المدمرة "سوليفان" التابعة للبحرية الأمريكية المزودة ب 56 صاروخ كروز، وحطت القاذفة الاستراتيجية "بي-1بي" التابعة للقوات الجوية الأمريكية المزودة ب24 صاروخا مجنحا ف"جز أرض" AGM-158 JASSM  في قاعدة "العديد" في قطر.
 
ونفت وزارة الدفاع الأمريكية تقارير تعزيز المجموعات في شرق البحر الأبيض المتوسط، ولكنها أعلنت أنها "مستعدة للعمل" إذا جاءت الأوامر.
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