أمستردام... المشتبه به في حادث الطعن أفغاني عمره 19 عامًا

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قالت الشرطة الهولندية إن الرجل الذي طعن شخصين وألحق بهما إصابات خطيرة في محطة القطارات الرئيسية بأمستردام الجمعة، هو شاب أفغاني عمره 19 عاماً.

وذكرت الشرطة أن الشاب اختار في ما يبدو الاثنين بطريقة عشوائية في قاعة مزدحمة بمحطة القطارات الرئيسية بأمستردام.

وفي بيان مشترك، أعلنت الشرطة ومجلس مدينة أمستردام أن الشرطة أطلقت النار على المشتبه به ونقلته إلى المستشفى حيث يجري استجوابه.

وأكدت السلطات أن "التحقيق في الواقعة لا يزال جارياً وتؤخذ جميع السيناريوهات بعين الاعتبار بما في ذلك دافع الإرهاب".