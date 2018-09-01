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ناسا تنتظر بشغف "رسالة من السماء"

1
SEPTEMBER
2018
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تترقب وكالة الفضاء الأميركية ناسا بشغف تلقي أي رسائل من روفر (الحوامة) أوبرتيونيتي المتمركزة على سطح المريخ بعدما باتت سماء الكوكب الأحمر صافية. بحسب أسوتشيدبرس.
 
وكانت أجهزة التحكم في الرحلات في حالة تأهب قصوى لتلقي رسائل من أوبرتيونيتي منذ أن ضربت عاصفة ترابية المريخ في يونيو الماضي وفقد الاتصال معها. 
 
وأخيرا انقشعت العاصفة، ما يعني أن الأجواء باتت صافية لتستقبل الألواح الشمسية للحوامة ضوء الشمس وتعود إلى الحياة من جديد. 
 
غير أن ناسا كانت حذرت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، من أنها قد لا تتلقى أي رسائل من أوبرتيونيتي مجددا. 
 
وإذا لم يتم تلقي أي إشارات من الحوامة في الشهرين المقبلين، بحسب ناسا، فسوف تتخلى الوكالة عن مساعي انتظار رسائل أوبرتيونيتي. 
 
وحتى إذا تم تلقي رسالة فربما يكون هذا أقصى ما بوسع الحوامة فعله حاليا. 
 
يشار إلى أن الاتصال فقد مع أوبرتيونيتي، التي تعمل منذ 15 عاما، منذ 10 يونيو الماضي تحديدا. 
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