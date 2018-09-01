ترامب يتهم كندا بـ استغلال الولايات المتحدة

A + A -

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بأنها "كانت تستغل" الولايات المتحدة فيما يخص التجارة، وذلك وسط تعثر المفاوضات بين البلدين بشأن اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية.

وقال ترامب في خطاب له بولاية كارولينا الشمالية: "أحب كندا، لكنها كانت تستغل بلادنا لسنوات طويلة".

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادرها، بأن المفاوضات بشأن تعديل اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية انتهت اليوم الجمعة دون التوصل لأي اتفاق.

وحسب الصحيفة، من المتوقع أن يبلغ ترامب الكونغرس الأمريكي بأنه يخطط لمواصلة المفاوضات حول تعديل الاتفاقية مع المكسيك فقط، مع الترجيح بأن كندا ستستطيع الانضمام إلى الاتفاقية المحدثة في وقت لاحق.

وكانت الولايات المتحدة والمكسيك قد أعلنتا عن التوصل إلى الاتفاق بشأن تعديل اتفاقية التجارة الحرة السارية المفعول منذ عام 1994، والتي وقعت عليها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

واعتبر المراقبون أن إعلان الاتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك سيزيد من الضغط على كندا، حيث تم تحديد يوم الجمعة هذا كموعد أقصى للتوصل إلى الاتفاق معها.