رصد إشارات غامضة من مجرة بعيدة

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رصد علماء الفلك بجامعة ياغيلونيا البولندية تقلبات إيقاعية دورية في إشعاع غاما، من نجم زائف متوهج (Mrk 501)، يبعد عن الأرض بمسافة 456 مليون سنة ضوئية، ولم يعرف بعد سبب هذه التقلبات.

ويفيد موقع Phys.org بأن هذه النجوم عبارة عن نواة نشطة لمجرات ذات تدفقات مادية فلكية موجهة نحو المراقب، وهي بذلك تشبه نوع من اشباه النجوم (كوازار)، التي تحمل ثقبا أسودا في مركزها، وينسب ماركاريان 501 (Mrk 501) إلى مجرة راديوية بعيدة، ذات نواة نشطة وساطعة تنبعث منها إشعاعات كهرمغناطيسية في جميع نطاقات الطيف.

حلل العلماء البيانات التي حصلوا عليها من مراقبتهم لـ (Mrk 501) خلال أعوام 2008-2018، واكتشفوا تذبذبات شبه متقطعة متميزة تتكرر تقريبا كل 332 يوم. ولاحظوا ضعف كثافة أشعة غاما خلال السنوات الأخيرة.