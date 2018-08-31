انقلاب حافلة يؤدّي إلى استقالة ثلاثة وزراء في بلغاريا

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قدم وزراء الأشغال العامة والنقل والداخلية في بلغاريا استقالاتهم الجمعة، إثر تعرض الحكومة لانتقادات لاذعة على خلفية حادث إنقلاب حافلة سياحية أوقع قتلى.

وقال وزير التنمية المحلية والأشغال العامة نيكولاي نانكوف للصحافيين: "نحن الوزراء الثلاثة، أنا ووزير النقل ايفايلو موسكوفسكي، ووزير الداخلية فالتنين راديف، قدمنا استقالاتنا اليوم".

ولقي 17 راكبا حتفهم عندما خرجت حافلتهم عن الطريق بسبب أمطار غزيرة، وهوت 20 مترا لتستقر في مجرى نهر جاف في غرب بلغاريا السبت الماضي. ولا يزال 4 أشخاص في حالة حرجة.

وكان رئيس الوزراء بويكو بوريسوف طلب الجمعة من الوزراء الثلاثة الاستقالة، بعد صدور النتائج الاولية لتحقيق في أسباب الحادث، كشفت أن الطريق خضع لأعمال صيانة خلال الفترة الاخيرة استخدمت فيها نوعية دون المستوى من الاسفلت.

ووجهت اتهامات الى وزارة الداخلية بعدم الرد على عدد من الشكاوى في الأشهر الأخيرة من سائقين من بلدة سفوغي المجاورة، عبروا فيها عن القلق إزاء تزايد عدد الحوادث على ذلك الجزء من الطريق.

كما أن الحافلة القديمة لم تخضع لفحص أو فحصين تقنيين إلزاميين، لدى سلطات وزارة النقل.

ولا تزال الاتهامات بالمسؤولية عن الحادث محصورة حتى الان بسائق الحافلة.

لكن نتائج التحقيقات الأولية أطلقت نقاشا في شأن الحالة المزرية لطرق بلغاريا ونظام المناقصات المنخور بالفساد.

وقال الرئيس البلغاري رومن راديف إن "المأساة قرب سفوغي تلقي الضوء على النظام الفاسد في المشتريات العامة وأعمال الصيانة، وبات الافلات من العقوبة هو القاعدة في كل مكان، والناس تموت".