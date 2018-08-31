أردوغان يخيّب أمل ترامب

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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "خيبة أمله" بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية ما يحيط بقضية القس الأمريكي الموقوف في تركيا.

وأضاف ترامب في حديث لوكالة بلومبرغ، معلقا على ما يحيط بالقس أندرو برونسون: "أشعر بخيبة أمل كبيرة تجاهه (أردوغان) ولكن رغم ذلك سنرى كيف ستسير الأمور لاحقا".

وتوترت العلاقات بين أنقرة وواشنطن على خلفية اعتقال أنقرة برونسون العام الماضي، بتهمة ارتباطه بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا ومنظمة "فيتو" التابعة للداعية الإسلامي فتح الله غولن المتواري في الولايات المتحدة.

وطالبت واشنطن السلطات التركية مرارا بالإفراج عن القس وحذرت من احتمال فرض عقوبات عليها.

وفي أغسطس، حظرت واشنطن دخول وزيري العدل والداخلية التركيين الأراضي الأمريكية وضاعفت الرسوم الجمركية على ورادات الصلب والألومنيوم من تركيا.

وأعلن أردوغان بدوره مقاطعة جميع الإلكترونيات الأمريكية وزادت أنقرة الرسوم الجمركية على قائمة من السلع الأمريكية.