living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طائرة ركاب أمريكية تتفادى الاصطدام بطائرة استطلاع للناتو

31
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اضطرت طائرة ركاب أمريكية، اليوم الجمعة، لزيادة ارتفاع تحليقها بشكل طارئ، بسبب اقتراب طائرة استطلاع تابعة للناتو، منها بشكل خطير.
 
وقال مصدر مطلع على تفاصيل الواقعة، إن الحادث وقع فوق بحر أوخوتسك بالشرق الأقصى، قرب الساحل الروسي.
 
وأضاف: "في صباح اليوم، عبرت طائرة مجهولة، تحمل رموز رادار لإحدى دول الناتو، المنطقة مجددا بدون إبلاغ عناصر المراقبة الأرضية. وتخطت الطائرة خلال ذلك الطريق الجوي، مقتربة بشكل كبير من طائرة ركاب أمريكية من طراز "دوغلاس" كانت تنفذ رحلة من مدينة انكوراج الأمريكية، إلى سابورو اليابانية".
 
وذكر المصدر، أن المسافة بين الطائرتين، لم تزد على 450 مترا. وقال: "طلب موظفو المراقبة الأرضية، من طائرة الركاب أن تزيد ارتفاعها بمقدار 600 متر أخرى لكي يصبح الفارق بين الطائرتين أكثر من ألف متر. وبالفعل نفذت طائرة الركاب ذلك ودخلت في منطقة الأمان".
 
وأشار المصدر، إلى أن الطائرة الحربية، نفذت عمليات الاستطلاع فوق المنطقة، لليوم الرابع على التوالي، وكانت خلال ذلك تخترق الطريق الجوي المخصص للطائرات المدنية.
 
وفي هذه الفترة، تشهد المناطق الشرقية من روسيا، عمليات تحضير لمناورات عسكرية تعتبر الأضخم منذ بداية الثمانينيات في القرن الماضي.
 
وستجري المناورات الاستراتيجية "فوستوك-2018" في الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر. وسيشارك حوالي ثلث الجيش الروسي تقريبا، في هذه المناورات التي ستجري تحت قيادة وزير الدفاع سيرغي شويغو.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout