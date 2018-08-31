رسالة عاجلة من البنتاغون إلى الأسطول الروسي بالبحر المتوسط

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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أريك باخون، بأن البنتاغون يأمل أن تتصرف السفن الروسية بـ"أمان ومهنية" خلال مناوراتها العسكرية في البحر الأبيض المتوسط في الفترة من 1 وحتى 8 أيلول/سبتمبر المقبل.

وقال باخون لوكالة "سبوتنيك": "نحن على علم بتقارير وسائل الإعلام بما يخص المناورات الروسية بالمتوسط"، مشيرا إلى أن "البحرية الأمريكية موجودة تقليديا في البحر الأبيض المتوسط والممرات البحرية في العالم، ومثل أي بلد آخر، تعمل بحرية في المياه الدولية. وبالتالي، نأمل أن تتصرف السفن الروسية في البحر المتوسط بأمان بالنسبة للآخرين وبمهنية وفقا للمعايير والممارسات الدولية".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، أن قوات الأسطول البحري الروسي والقوات الجوية الفضائية الروسية، ستجري مناورات واسعة النطاق في البحر الأبيض المتوسط في الفترة من 1 وحتى 8 أيلول/سبتمبر المقبل.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع: "وفقا لخطة التدريب القتالي للقوات المسلحة الروسية، سيقوم تجمع القوات البحرية الروسية والقوات الفضائية الجوية الروسية في الفترة ما بين 1 و8 أيلول/سبتمبر من العام الحالي بتنفيذ مناورات واسعة النطاق في البحر الأبيض المتوسط بقيادة القائد العام للقوات البحرية الروسية، الفريق أول بحري فلاديمير كورولوف".

يذكر أنه ستشارك في هذا المشروع السفن التابعة لأساطيل بحر الشمال وبحر البلطيق والبحر الأسود وبحر قزوين بالإضافة إلى الطائرات التابعة لسلاح الطيران الاستراتيجي (بعيد المدى) وسلاح طائرات النقل وسلاح الطيران البحري.

هذا وسيتم إعلان المناطق التي ستجري فيها هذه المناورات خطرة بالنسبة لملاحة السفن والطائرات بشكل مسبق. وذلك من أجل ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية والجوية.