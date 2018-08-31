living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سيناريو مرعب وحقيقي.. ماذا ستفعل الحشرات قريبا بعالمنا؟

31
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
من المرجح أن يعني عالم أكثر دفئا حشرات أكثر وأشد جوعا تأكل المحاصيل وطعام أقل على موائد البشر، وفقا لما كشفت عنه دراسة جديدة.
 
وتستهلك الحشرات الآن ما يصل إلى 10 بالمئة من غذاء العالم، ولكن ذلك ربما يزيد إلى نحو 20 بالمئة بحلول نهاية القرن، ما لم يتوقف تغير المناخ، وفقا لما ذكره قائد الدراسة المؤلف كيرتس دويتش، وهو عالم متخصص في المناخ من جامعة واشنطن.
 
وتنظر الدراسة في الاضرار التي تتسبب فيها الحشرات مثل حفار الذرة الأوروبي، أو حفار الأرز الآسيوي مع ارتفاع الحرارة.
 
وتوصلت إلى أن العديد من هذه الحشرات سوف تزيد في عددها في الأوقات الرئيسية للمحاصيل.
 
وسوف يؤدي الطقس الأشد حرارة أيضا إلى الإسراع في التمثيل الغذائي لديها حتى أنها ستأكل أكثر، وفقا لما ذكره الباحثون في مجلة "ساينس"، الخميس.
 
وتستند توقعاتهم إلى محاكاة بالكمبيوتر للحشرات ونشاط الطقس.
 
وقال سكوت ميريل، المشارك في الدراسة، وهو أستاذ البيئة في جامعة فيرمونت "سيكون هناك الكثير من فقدان المحاصيل، ولذا لن يكون هناك الكثير من الغلال على المائدة".
 
ويحسب الباحثون خسارة إضافية تبلغ نحو 53 مليون طن (48 مليون طن متري) في القمح والأرز والذرة من الحشرات الجائعة، إذا ما ارتفعت درجة الحرارة 2.7 درجة (1.5 فهرنهايت) عما هي عليه الآن.
 
وتخلص الدراسة إلى أنه في هذا السيناريو الأكثر دفئا سوف تقفز خسائر الذرة والقمح والأرز من الحشرات في أميركا بنحو الثلث عن المعدلات الحالية.
 
أما أضرار الحشرات بالأرز الروسي فسترتفع ستة ـضعاف.
 
وسوف تشهد 9 دول هي كوريا الشمالية ومنغوليا وفنلندا وقرغيزستان وجورجيا وبوتان وأرمينيا والمملكة المتحدة والدنمارك، على الأقل ضعف خسارة القمح بسبب الحشرات.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout