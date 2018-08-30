في مشهد نادر.. حكم يخنق مقاتلا على الحلبة (فيديو)

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شهد نزال الأوكراني رينات لطيفوف (29 عاما) والكرواتي كارلو كابوت (25 عاما) ضمن دورة Crimea Rush للفنون القتالية المختلطة (MMA) تصرفا نادرا من الحكم.

وبعد 4 ثوان فقط على بداية الجولة الأولى من النزال، وجه كابوت ضربة قوية للأوكراني لطيفوف على رأسه أسقطته أرضا على الفور، وأتبعها الكرواتي بالعديد من اللكمات الأخرى، قبل أن يتدخل الحكم لإنهاء النزال بالضربة الفنية القاضية.

وبينما كان الكرواتي يحتفل بفوزه، حاول الحكم مساعدة لطيفوف على النهوض، ولكن على ما يبدو أن المقاتل الأوكراني ظن أن الحكم هو منافسه نتيجة عدم التركيز إثر الضربات القوية والمركزة على رأسه، فقام بمهاجمة الحكم الذي اضطر لتثبيت اللاعب بكلتا يديه بحركة "خنق" ريثما صعد إلى أرضية الحلبة الفريق المساعد للاعب المهزوم.