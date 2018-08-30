سيئول: اتفاق على إقامة خط ساخن مع سلاح الجو الروسي

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اتفقت روسيا وكوريا الجنوبية، على إقامة خط اتصال ساخن بين القوات الجوية في الدولتين، وعلى توسيع التعاون في المجال العسكري.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، في بيان لها، إنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق، في 28 أغسطس في موسكو، خلال "الحوار الاستراتيجي" في مجال الدفاع بمشاركة نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سو جو سوك، ونظيره الروسي، ألكسندر فومين.

وجاء في البيان: "مع الأخذ بالاعتبار، أهمية العلاقات الروسية-الكورية الجنوبية، اتفق الجانبان، على رفع الحوار الاستراتيجي إلى مستوى نائبي وزيري الدفاع في الدولتين، وكذلك إقامة خط اتصال مباشر بين القوات الجوية في البلدين".

وفي منتصف شهر يوليو، قدمت كوريا الجنوبية، احتجاجا إلى روسيا زعمت فيه، بأن حاملات صواريخ استراتيجية روسية من طراز "تو-95 م س"، انتهكت المجال الجوي الكوري الجنوبي.

وفي ردها، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الطائرات الحربية الروسية المذكورة، نفذت مهامها، وفق الخطة المحددة، فوق المياه الدولية في بحر اليابان والبحر الأصفر. وشددت الوزارة على أن التحليق تم مع التقيد التام بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي. ولم يتم خلاله انتهاك حدود أي دولة.