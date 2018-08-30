بيانات مسروقة لملايين الأشخاص نظير "8 بتكوين"!

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رصد تقرير حديث لموقع "بليبنغ كمبيوتر" عرض بيانات مسروقة لأكثر من 130 مليون عميل لسلسة فنادق صينية كبيرة للبيع، عبر منتدى صيني موجود على الإنترنت وتحديدا على الشبكة العميقة أو المظلمة المعروفة باسم "دارك ويب".

ووفقا لتقرير الموقع التقني المتخصص فإن بيانات عملاء مجموعة فنادق "هوازو"، التي تضم أكثر من 3800 فندق في أكثر من 300 مدينة صينية، تعرضت للاختراق ومعروضة للبيع مقابل 8 بتكوين، أي ما يفوق 56 ألف دولار أميركي.

التقرير أوضح أن حجم البيانات المسروقة يصل إلى 141 غيغابايت، وتضم أرقام هواتف العملاء وعناوينهم الإلكترونية وبيانات حساباتهم البنكية علاوة على المعلومات المتعلقة بعمليات الحجز في الفنادق.

ورجحت شركة "زيباو" الأمنية الصينية حدوث الاختراق في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد قيام مبرمجي المجموعة الفندقية بتحميل نسخ من قاعدة بيانات شركتهم بالخطأ على خدمة "غيت هب"، وفقا لما أورده موقع "ذا نكست ويب".

وأصدرت سلسلة الفنادق بيانا عبر الإنترنت تعلن فيه إبلاغ السلطات المعنية وفتح تحقيق لمعرفة الملابسات المرتبطة بتسريب بيانات النزلاء، فيما كشفت مصادر صحفية صينية إحراز السلطات لتقدم كبير بالتحقيقات بدون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن الحكومة الصينية ترفض استعمال العملات المشفرة مثل "بتكوين" وتحظر زيارة المواقع الخارجية المعنية بتداول هذه النوعية من العملات.

كما تمنع أكبر شركات الإنترنت مثل "علي بابا" و "بايدو" إجراء معاملات بهذه العملات أو تواجد حتى منتديات حوارية حول هذه العملات عبر منصاتها المختلفة.