قبل وفاته… ماكين اختار من سيحمل تابوته!

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اختار السيناتور الأميركي جون ماكين المعارض الروسي فلاديمير كارا- مورزا ليحمل تابوته في مراسم الوداع التي ستقام في 1 أيلول.

وتلقى كارا مورزا رسالة خاصة من السيناتور عرض فيها عليه أن يكون من ضمن المشاركين في مراسم الدفن، وفقا لصحيفة “بوليتيكا”.

وقال المعارض الروسي: “في تلك اللحظة لم يكن لدي كلمات، وقد قتلني الحزن”، وأضاف كارا مورزا أنه وافق بسرعة على الطلب وشكر السيناتور على هذا الشرف”.

ومن ضمن المشاركين في حمل التابوت، المستشار السابق للرئيس الأميركي جو بايدن والسيناتور السابق راس فاينغولد ووزير الدفاع الأميركي السابق وليام كوين وبعض أصدقاء ماكين.



(سبوتنيك)