ترامب يتراجع عن خطة لخفض ميزانية المساعدات الخارجية

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قال مساعدون في الكونغرس ومسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تراجعت عن خطط لتجاوز الكونغرس وخفض مليارات الدولارات من ميزانية المساعدات الخارجية وذلك بعد معارضة شديدة من المشرعين.

كانت رويترز قد ذكرت في 16 أغسطس آب أن مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض طلب من وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية تقديم معلومات من أجل حزمة "إلغاءات" كانت ستؤدي إلى تخفيضات كبيرة في المساعدات الخارجية.

وقال السناتور الديمقراطي باتريك ليهي نائب رئيس لجنة المخصصات في بيان "هذا قرار محل ترحيب".