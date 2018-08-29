بوتين يقيل 15 جنرالا ويعين وزيرا للداخلية في القرم

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أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 15 جنرالا من وزارات الداخلية والطوارئ وهيئة السجون الاتحادية وعين وزيرا جديدا للداخلية في جمهورية القرم.

وشملت قائمة الجنرالات المقالين "فلادلين أكسيونوف" نائب وزير الطوارئ و"ميخائيل بيغون" رئيس الهيئة العامة لوزارة الطوارئ في مقاطعة تومسك و"أندريه بويكو" نائب رئيس الإدارة العامة في وزارة الداخلية الروسية لمنطقة ساراتوف اضافة الى مسؤولين رفيعي المستوى في مختلف الأقاليم الروسية.

وعين بوتين الفريق "أوليغ توروباروف" في منصب وزير الداخلية في جمهورية القرم خلفا لوزير الداخلية السابق "سيرغي أبيسوف".