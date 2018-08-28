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عمران خان يتعهد بإثارة قضية الإساءة للإسلام في الأمم المتحدة

28
AUGUST
2018
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تعهد رئيس الوزراء الباكستاني الجديد عمران خان، بأن يثير في الأمم المتحدة قضية الإساءة للإسلام، في ظل اعتزام نائب هولندي يميني تنظيم مسابقة رسوم كاريكاتورية مسيئة للإسلام.
 
وقال خان أمس الاثنين، في أول كلمة له بمجلس الشيوخ بعد توليه مهام منصبه، إن الحكومة الباكستانية ستثير قضية الإساءة للإسلام في منظمة التعاون الإسلامي، لمطالبة الدول الإسلامية بالتوصل إلى سياسة جماعية يمكن طرحها في المنتديات الدولية.
 
وأضاف أن إثارة هذه القضية في الأمم المتحدة "كان لا بد أن تتم منذ سنوات". وضرب خان، الذي تولى السلطة في 18 أغسطس الجاري، مثلا بالدول التي تجرم إنكار "الهولوكوست".
 
وتابع: "لدى 4 دول عقوبات بالسجن لمن ينكر الهولوكوست، لأنهم يدركون أن هذا شيئا يضر بمشاعر المجتمع اليهودي، ونحن نحتاج إلى سياسة مماثلة حتى لا يؤذي الناس مشاعرنا كمسلمين مرارا وتكرارا".
 
وتجرم دول أوروبية إنكار "الهولوكوست"، أي الإبادة الجماعية والقتل المنهجي لملايين من الأقليات العرقية الأوروبية، على أيدي قوات ألمانيا النازية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي.
 
ومرر أعضاء مجلس الشيوخ الباكستاني قرارا يدين مسابقة رسوم كاريكاتورية مسيئة للإسلام، دعا إليها البرلماني الهولندي اليميني المتطرف، جيرت فيلدرز.
روسيا اليوم
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