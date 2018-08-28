راهب بوذي "يؤدب" تلميذا في التاسعة حتى الموت!

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ضرب الراهب البوذي، سوباتشاي سوتيانو، البالغ من العمر 64 عاما، من مدينة كانتشانابوري في تايلاند، تلميذا مبتدئا بعصا من الخيزران حتى الموت.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل فإن التلميذ، واتانابول سيسافال، البالغ من العمر 9 أعوام فقط، شاغب أثناء صلاة جماعية، ما أثار غضب معلمه سوتيانو، الذي انهال عليه ضربا بالعصا على رأسه حتى أفقده وعيه.

ونقل سيسافال إلى المستشفى فاقدا وعيه، وفارق الحياة فيه بعد عدة أيام لم تجد نفعا في علاج الطفل البريء الذي تلقى إصابات قاتلة من معلمه الراهب.

وكانت السلطات التايلاندية قد اعتقلت الراهب بعد حادثة الضرب مباشرة، وستوجه له في القريب العاجل تهمة القتل، بحسب ديلي ميل.

يذكر أن للراهب سوتيانو سوابق في الضرب المبرح لتلاميذه لسلوكهم "السيء". وبعد أن عرفت والدة الطفل الذي توفي بما حصل من الراهب، صرحت لوسائل الإعلام بأنها لن تغفر له أبدا قتله لابنها.