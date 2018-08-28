ترامب يقرر إلغاء زيارة بومبيو إلى كوريا الشمالية.. لهذا السبب

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أعلنت مصادر في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر إلغاء زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو، إلى كوريا الشمالية بسبب "رسالة معادية"، استلمها وزير الخارجية من نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي كيم يونغ تشول، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

وذكرت الصحيفة، تسلم بومبيو، رسالة من كيم يونغ تشول، صباح يوم الجمعة، وعرضها على ترامب. ولم يتم الإبلاغ عن المحتوى الدقيق للرسالة، لكنها كانت "معادية بما فيه الكفاية ".

هذا وكان ترامب، قد أعلن، يوم الجمعة، أنه كلف، بومبيو، إلغاء الزيارة إلى كوريا الشمالية، التي أعلنت للتو، مشيرا إلى الركود في المفاوضات حول نزع السلاح النووي.

وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "طلبت من وزير الخارجية مايك بومبيو، ألا يذهب إلى كوريا الشمالية الآن، لأنني أعتقد أننا لا نحرز تقدما كافيا فيما يتعلق بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية".

وفي تغريدة أخرى صرح ترامب، بأنه يرغب بلقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، بغض النظر عن إلغاء زيارة وزير الخارجية، مايك بومبيو، لكوريا الشمالية.

يذكر، أنه جرى التوصل إلى اتفاقيات حول إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية، في اجتماع ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ- أون، في 12 حزيران/يونيو، في قمة جرت في سنغافورة.