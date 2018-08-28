living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بوتين في سيبيريا مع كبار المسؤولين الأمنيين

28
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نشر الكرملين عدة صور رسمية للرئيس فلاديمير بوتن خلال عطلة قضاها في سيبيريا مع وزير دفاعه ومدير جهاز الأمن الاتحادي (إف.إس.بي).
ويظهر بوتين (65 عاما) في الصور مرتديا حلة وقبعة باللون الكاكي وهو يتنزه في جبال عشبية ويقوم بجولة بالقارب في نهر ينيسي في منطقة توفا بجنوب سيبيريا.
 
كانت لقطات مصورة سابقة لبوتين خلال العطلات، ومنها صور وهو يصطاد السمك ويستمتع بحمام شمسي، تهدف على ما يبدو إلى إظهار حالته الصحية الجيدة وحيويته.
 
ويظهر بوتن في إحدى صور عطلة سيبيريا مع وزير الدفاع سيرغي شويجو وهما يتأملان شتلة صنوبر جاهزة للغرس. وفي لقطة أخرى يقف بوتن ومدير جهاز الأمن الاتحادي ألكسندر بورتنيكوف في منطقة أحراش على خلفية جبال عشبية.
 
وفي صور أخرى يظهر بوتين على قمة جبل ويقوم بنزهة بالقارب ويتحدث إلى مدير محمية سايانو شوشينسكي الطبيعية.
 
وأخذ بوتين العطلة أثناء توجهه إلى مدينة كيميروفو في سيبيريا وهي مركز لتعدين الفحم حيث حضر اجتماعا مع مسؤولين بالحكومة ومديري شركات الطاقة الاثنين.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout