بوتين في سيبيريا مع كبار المسؤولين الأمنيين

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نشر الكرملين عدة صور رسمية للرئيس فلاديمير بوتن خلال عطلة قضاها في سيبيريا مع وزير دفاعه ومدير جهاز الأمن الاتحادي (إف.إس.بي).

ويظهر بوتين (65 عاما) في الصور مرتديا حلة وقبعة باللون الكاكي وهو يتنزه في جبال عشبية ويقوم بجولة بالقارب في نهر ينيسي في منطقة توفا بجنوب سيبيريا.

كانت لقطات مصورة سابقة لبوتين خلال العطلات، ومنها صور وهو يصطاد السمك ويستمتع بحمام شمسي، تهدف على ما يبدو إلى إظهار حالته الصحية الجيدة وحيويته.

ويظهر بوتن في إحدى صور عطلة سيبيريا مع وزير الدفاع سيرغي شويجو وهما يتأملان شتلة صنوبر جاهزة للغرس. وفي لقطة أخرى يقف بوتن ومدير جهاز الأمن الاتحادي ألكسندر بورتنيكوف في منطقة أحراش على خلفية جبال عشبية.

وفي صور أخرى يظهر بوتين على قمة جبل ويقوم بنزهة بالقارب ويتحدث إلى مدير محمية سايانو شوشينسكي الطبيعية.

وأخذ بوتين العطلة أثناء توجهه إلى مدينة كيميروفو في سيبيريا وهي مركز لتعدين الفحم حيث حضر اجتماعا مع مسؤولين بالحكومة ومديري شركات الطاقة الاثنين.