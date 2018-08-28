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حريق يجلي آلاف الزوار لتمثال الحرية في نيويورك

28
AUGUST
2018
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قالت السلطات إنه جرى إجلاء الآلاف من زوار جزيرة يقع بها تمثال الحرية في ميناء نيويورك إثر نشوب حريق صغير بأحد مواقع البناء هناك.
 
وقال جيم لونغ المتحدث باسم إدارة إطفاء نيويورك عبر الهاتف إن المسؤولين أمروا بإخلاء الموقع "أخذا بمزيد من الاحتياط" بعدما اندلع الحريق بين ثلاث اسطوانات لغاز البروبان (1600 بتوقيت غرينتش).
 
وأضاف لونغ أنه تم إرسال زورقي إطفاء للتعامل مع الحريق الذي أسفر عن إصابة أحد عمال البناء بجروح لا تهدد حياته.
 
وقال روجر ساكويتش مساعد مدير إدارة الإطفاء إنه بعد الظهر بقليل تمت السيطرة على الحريق الصغير الذي كان خطيرا.
 
وأضاف ساكويتش على تويتر "لو انفجرت إحدى الخزانات في وجود هذه الكمية الكبيرة من البروبان لكانت كارثة".
 
وقال جيري ويليس المتحدث باسم خدمة المتنزه الوطني في اتصال هاتفي إنه جرى نقل نحو 3000 زائر بحرا من الجزيرة وذهب بعضهم إلى جزيرة إيليس المجاورة حيث يوجد متحف عن الهجرة على أمل العودة إلى الجزيرة التي يقع بها تمثال الحرية بعد إخماد الحريق.
 
 
 
 
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