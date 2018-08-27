بالفيديو: بريتني سبيرز تربط مذيعًا في عنقه وتجلده على المسرح

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمغنية الأميركية بريتني سبيرز وهي تجلد مذيعًا وتجره أمامها "كالكب" خلال حفل لها.



الفيديو الذي أحدث ضجة بين روّاد مواقع التواصل، ظهرت فيه سبيرز وهي ترقص وتحمل سوطًا جلدت به المذيع ريلان كلارك نيل، قبل أن تلف طوقًا حول رقبته وتسيّره أمامها "مثل الكلب"، بحسب موقع "مترو" البريطاني.



عندما دعت سبيرز المذيع لاعتلاء المسرح خلال تأدية أغنية "فريك شو"، كانت محاطة براقصيها الذين ابتعدوا عنها ليكشفوا عن ريلان الذي ظهر مؤدياً دور الكلب وواضعاً رباطاً حول عنقه، بينما تظاهرت سبيرز أنها تجلده وهو يزحف على الأرض.