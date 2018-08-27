اليكم أضخم تمثال على الأرض

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بعد سنوات من العمل ورصد ميزانية تكلفت عشرات الملايين من الدولارات، وشارك فيها الآلاف، اقتربت السلطات في الهند من إكمال تشييد أطول تمثال على وجه الأرض.

ويطلق على التحفة المعمارية الجديدة "تمثال الوحدة"، ويجسد شخصية، ساردار فالاباي باتل، أحد الآباء المؤسسين للهند، الذي بذل جهودا جبارة في سبيل وحدة الأمة الهندية.

ويبلغ طول التمثال 182 مترا، ويبلغ ضعفي طول تمثال الحرية في نيويورك، وأكثر بـ 30 مترا من أطول تمثال في العالم حاليا، وهو تمثال معبد الربيع لبوذا.

وداخل التمثال، ستكون هناك صالة تتيح لنحو 200 زائر إطلالة واسعة على المنطقة المحيطة، وجواره مرافق عدة مثل فندق وقاعة للمؤتمرات.

وبدأت السلطات الهندية مشروع بناء التمثال قبل 5 سنوات، ورصدت له ميزانية تبلغ نحو 300 مليون دولار، وشارك في بنائه مئات المهندسين وآلاف العمال، واستخدمت ملايين الأطنان من الإسمنت والصلب في العملية.

وأظهرت صور أن نسبة الإنجاز وصلت إلى مراحل متقدمة، فجسم التمثال بات جاهزا، ولم يعد هناك سوى إضافة الرأس والطبقة البرونزية الخارجية للجسم العلوي منه.

ومن المتوقع أن يفتتح التمثال رسميا أمام الجمهور في أكتوبر المقبل، بالتزامن مع ذكرى ميلاد باتل.

والتمثال عبارة عن خليط من الخرسانة والصلب، اللذين يغطيهما طبقة خارجية من البرونز، ويقع على إحدى ضفتي نهر نارمادا، في ولاية غوجارات شمال غربي الهند.

وأدى باتل دورا كبيرا في نضال بلاده لنيل الاستقلال عن بريطانيا، وبذل جهودا جبارة من أجل المحافظة على وحدة الأمة الهندية، وتوفي في ديسمبر 1950.