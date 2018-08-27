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صحيفة: بتر أطراف ضحية التسمم في أمسبيري

27
AUGUST
2018
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كتبت صحيفة "Mirror" أن البريطاني تشارلي رولي الذي تسمم بمادة شل الأعصاب في مدينة أمسبوري، والذي تم نقله مجددا إلى المستشفى، قطعوا يديه ورجليه.
 
ونقلت الصحيفة عن شقيق المتسمم، ماتيو رولي، الذي تحدث عن مكالمته الهاتفية مع شقيقه تشارلي: "من الواضح أن صوته يسمع وكأن حالته الصحية تتدهور. وقال إنه لا يستطيع تحريك يديه ورجليه، ولا يزال يرى الأشياء تتضاعف في عينيه".
 
وأضاف: "إن كلامه غير واضح ويشعر بأنه مريض، ويأكل بصعوبة".
 
وأفادت الشرطة البريطانية في الـ4 من يوليو الماضي بوقوع "حادث جدي" في مدينة أمسبوري البريطانية، حيث تم نقل شخصين (امرأة ورجل) في حالة حرجة إلى المستشفى بعد تسممهما بـ "مادة غير معروفة".
 
وفيما بعد أكدت شرطة سكوتلاند يارد أن الرجل والمرأة المصابين تم تسميمهما بالمادة ذاتها التي تم استخدامها قبل ذلك في حادث تسميم العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا، الذي وقع في مارس الماضي بمدينة سالزبوري البريطانية.
 
ولقيت المرأة المصابة، دون ستورجس (44 عاما)، مصرعها في الـ8 من يوليو الماضي في مستشفى مدينة سالزبوري. وتم إحراق جثتها في الـ30 من الشهر الماضي.
 
أما الرجل المصاب، شارلي رولي (45 عاما)، فخرج من المستشفى في الـ20 من يوليو الماضي. وجرى نقله فيما بعد مرة أخرى إلى المستشفى.
 
المصدر: نوفوستي
روسيا اليوم
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