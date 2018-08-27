ترامب يحظر الثناء على الراحل ماكين في البيت الأبيض!

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منع رئيس أمريكا، دونالد ترامب، نشر البيت الأبيض بيان نعي يشيد بخصمه السيناتور الراحل جون ماكين، الذي ينتمي مثله للحزب الجمهوري، حسبما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر مطلعة.

وقالت الصحيفة إن ترامب تدخل شخصيا لوقف إصدار بيان نعي يتعلق بوفاة السناتور جون ماكين، أعده موظفو البيت الأبيض وضمنوه إشادة ببطولة السيناتور الراحل خلال حرب فيتنام والأسر هناك، والخدمات الجليلة التي قدمها للولايات المتحدة.

وقال ترامب إنه يفضل إصدار نعي رسمي مختصر لماكين على تويتر، على الرغم من الضغط عليه من قبل المتحدثة الرئاسية، سارة ساندرز، ورئيس هيئة موظفي البيت الأبيض، جون كيلي، اللذين نصحاه بإصدار بيان رسمي يتضمن مآثر الرجل وتاريخه.

وبعد وقت قصير من وفاة ماكين ليلة الاثنين نشر ترامب تغريدة شخصية تضمنت تعازيه، لكن البيت الأبيض لم يتبع ذلك بإصدار بيان رسمي ينعي فيه ماكين الذي يعتبر من أبرز الوجوه السياسية الرسمية في البلاد.

وتوفي ماكين عن عمر يناهز الـ81 عاما من سرطان الدماغ ، وستقام مراسم تشييع جنازته يوم 2 سبتمبر في أنابوليس، عاصمة ولاية ماريلاند.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن عائلة الراحل ماكين لم توجه الدعوة لترامب لحضور مراسم دفنه، بناء على وصية الراحل نفسه الذي رفض مشاركة الرئيس الأمريكي الحالي في جنازته، ومع ذلك وجهت عائلة السيناتور الراحل الدعوة لنائب الرئيس مايك بنس، وكذلك لرؤساء البيت الأبيض السابقين، باراك أوباما وجورج دبليو بوش، للمشاركة في مراسم الوداع الأخير.

وكان ترامب على خلاف سياسي مع ماكين، حيث انتقد عضو مجلس الشيوخ جون ماكين سياسات الرئيس ترامب، بما في ذلك "تراخيه" السياسي تجاه روسيا، حسب رأيه.