خسر في مسابقة لألعاب الفيديو فقتل شخصين وأصاب 14!

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أعلنت الشرطة الأمريكية أن حادث إطلاق النار في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا أسفر عن مقتل 3 أشخاص من بينهم المهاجم.

وأوضحت أن أحد المشاركين في مسابقة لألعاب الفيديو أطلق النار خلال الفعالية، وهو ما أسفر أيضا عن إصابة 14 آخرين، على الأقل.

فقد أطلق المهاجم النار الأحد بينما كان المتسابقون يشاركون في بطولة لألعاب الفيديو بمجمع ترفيهي في جاكسونفيل في فلوريدا.

وكانت البطولة تبث عل الهواء مباشرة لينقطع فجأة ويسمع العديد من الطلقات النارية.

وأُعلن أن المسلح المشتبه به يُدعى ديفيد كاتز، 24 عاما. ولا تزال الشرطة تبحث عن معلومات أخرى بشأنه.

وتفيد تقارير غير مؤكدة بأن المسلح أطلق النار عقب خسارته، ثم أردى نفسه قتيلا.

وتداول مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُسمع فيه إطلاق نار كثيف.