living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لماذا تتعمد خطوط الطيران إطالة "زمن رحلاتها"؟

27
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف تقرير أن شركات طيران عالمية كبرى تقوم بزيادة وقت الرحلات في جداولها، في محاولة لتجنب دفع تعويضات للمسافرين في حال تأخرها عن الوصول إلى وجهاتها في الموعد المحدد.
وذكر التقرير، الذي رصد حركة الطيران على مدار سنوات، أن شركات الطيران تضيف ما يصل إلى 30 دقيقة لزمن الرحلات، مما يقلل من احتمال دفع تعويضات عن التأخير، وفق ما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية، الاثنين.
 
وخلال السنوات العشر الماضية استغرقت غالبية الرحلات الجوية وقتا أطول مقارنة مع العقد الذي سبقه، وذلك لخلق الانطباع بأن المسافرين يصلون إلى وجهاتهم في الوقت المحدد تماما.
 
وأشار التقرير إلى أن غالبية شركات الطيران الكبرى أعادت ترتيب جداولها للتأكد من أنها تحافظ على الالتزام بالمواعيد، رغم التطور التكنولوجي الكبير في مجال الطيران خلال السنوات القليلة الماضية.
 
ورصد الباحثون متوسط زمن الرحلات في 125 مسارا تديرها شركات الطيران الكبرى عام 2009، وقارنوها مع العام الماضي، فوجدوا أن 76 مسارا تستغرق وقتا أطول الآن.
 
وذكر التقرير، على سبيل المثال، أنه تم تمديد رحلات الخطوط الجوية البريطانية من مطار هيثرو في لندن إلى مطار بانكوك في تايلاند ونيويورك وسنغافورة لمدة 20 دقيقة.
 
وبينما تعتقد شركات الطيران أن إضافة 10 أو 20 أو 30 دقيقة إلى الرحلات سيحسن الالتزام بالمواعيد، فإن ذلك سيكون محط سخط المسافرين الذين يبحثون دائما عن ساعات سفر أقل.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout