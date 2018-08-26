أول فيديو.. 4 قتلى و11 جريحاً بإطلاق نار في فلوريدا

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أسفر إطلاق نار، الأحد، في مدينة جاكسونفيل في شمال شرق ولاية فلوريدا الأميركية عن سقوط "عدد من القتلى"، بحسب ما أفاد مكتب الشريف في المدينة عبر "تويتر"، فيما تحدثت الشرطة عن مقتل مشتبه به، زجاري البحث عن مطلقي نار آخرين.

واشارت شبكة "سي بي اس" وصحيفة "ميامي هيرالد" إلى سقوط 4 قتلى و11 جريحاً.

وفور وقوع إطلاق النار، قال مكتب قائد الشرطة في منطقة مركز جاكسونفيل لاندينغ للتسوق بولاية فلوريدا الأميركية إن إطلاق نار عشوائياً وقع بالمركز، اليوم الأحد، داعياً الجمهور للابتعاد عن المكان.

وقال مكتب قائد الشرطة على "تويتر": "إطلاق نار عشوائي في جاكسونفيل لاندينغ. ابقوا بعيداً عن المنطقة. المنطقة ليست آمنة الآن". ثم أضافت الشرطة لاحقاً: "عدد من القتلى في المكان ونقل عدد منهم".



وذكرت وسائل إعلام محلية أن إطلاق النار وقع بأحد المطاعم التي كانت تستضيف مسابقة في ألعاب الفيديو. وأظهر تسجيل مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي منافسة بين عدد من اللاعبين قبل أن يدوي صوت إطلاق النار في المكان.

وكتب اللاعب دريني جوكا (19 عاماً) الذي ينتمي إلى أحد الفرق المشاركة في المسابقة "كنت محظوظاً جداً. الرصاصة أصابت إبهامي".

أما رئيس الفريق جايسون لايك الذي لم يكن موجوداً في المكان فأوضح عبر رسالة على "تويتر" أن جوكا "تمكن من الفرار إلى الشارع والاختباء في ناد رياضي".

ويقول مركز جاكسونفيل لاندينغ على موقعه الإلكتروني إنه يتضمن مكاناً لتناول الطعام يطل على واجهة بحرية وآخر للألعاب والتسوق في وسط مدينة جاكسونفيل.

وقال مكتب قائد الشرطة إن نوابه ما زالوا يعثرون على كثير من الأشخاص المختبئين في أماكن مغلقة داخل مركز التسوق.

وعرضت وسائل إعلام محلية لقطات لوجود عدد من سيارات الإسعاف ورجال الإطفاء والشرطة في موقع الحادث فيما يجري غلق الشوارع المؤدية إلى وسط المدينة.