فتح تحقيق مع وزير داخلية إيطاليا لمنعه مهاجرين من النزول إلى سواحل البلاد

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قرر القضاء الإيطالي فتح تحقيق مع وزير داخلية البلاد، نائب رئيس وزرائها، ماتيو سالفيني، بسبب منعه مجموعة مهاجرين من النزول إلى السواحل الإيطالية من سفينة تابعة لخفر السواحل.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، مساء اليوم السبت، بأن "المدعين في مدينة أغريجنتو حققوا مع الوزير سالفيني ...في مسألة السفينة ديتشوتي"، موضحة أن جلسات استماع ضمن التحقيقات أجريت في نيابة العاصمة روما.

وكشفت الوكالة أن "13 فقط من بين المهاجرين الـ17 الذين سمح لهم بالنزول من السفينة قد هبطوا إلى الساحل بالفعل".

وعلى خلفية هذه التطورات، أعلن وزير الداخلية الإيطالي مساء السبت أن المهاجرين العالقين على متن السفينة "ديتشوتي" الراسية في ميناء بجزيرة صقلية سيُسمح لهم بالنزول منها "في غضون ساعات" بعدما أبدت الكنيسة المحلية استعدادها لاستضافة القسم الأكبر منهم.