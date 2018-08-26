مقتل زعيم "داعش" في أفغانستان

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أعلنت السلطات الأفغانية اليوم الأحد أن زعيم تنظيم داعش في أفغانستان أبو سعد إرحابي قتل في ضربة على معاقل للتنظيم في إقليم ننكرهار مساء السبت، كما قُتل معه عشرة آخرين من أعضاء التنظيم في عملية برية وجوية مشتركة نفذتها القوات الأفغانية والأجنبية، أسفرت العملية عن تدمير كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة والذخيرة خلال مداهمة اثنين من مخابئ داعش.



ولم تورد وكالة أعماق المرتبطة بالتنظيم تعليقا على النبأ ولم يرد رد فعل بعد أيضا من مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان لتدريب القوات الأفغانية وتقديم المشورة لها.