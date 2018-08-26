تحقيق في الدوري الإسباني بسبب "حقل البطاطس"

A + A -





أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الأحد، أنها ستطلق إجراء تأديبيا للمسؤولين عن "الوضع السيء" لأرضية ملعب نادي بلد الوليد، الذي واجه انتقادات بعد المباراة ضد برشلونة، السبت، ضمن الدوري الإسباني.

وكان أبرز المنتقدين جيرار بيكيه، مدافع النادي "الكتالوني" حامل لقب الموسم الماضي، الذي أبدى استياءه من الحالة السيئة للملعب.

وانتهت مباراة بفوز برشلونة 1-صفر، بعد مباراة عجز فيها حامل اللقب عن فرض إيقاعه السريع المعتاد.

وبدا لاعبو الفريقين متأثرين بشكل كبير من سوء أرضية الملعب، التي تم تبديلها قبل 4 أيام فقط.

وأعلنت رابطة الدوري في بيان الأحد "أنها ستشرع في إجراء تأديبي لتحديد المسؤوليات المتعلقة بحالة ملعب خوسيه-زوريا الذي لم تتوافر فيه الشروط التي تتطلبها البطولة".

وانتقدت الصحف الإسبانية الأحد إلى حد الاستهزاء أرضية الملعب، ووصفتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" بأنها كانت أشبه بـ "حقل بطاطس".