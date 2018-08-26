living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كوننا ليس أول الأكوان

26
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


ترجمة عبدالاله مجيد-

إيلاف من لندن: اكتشف علماء أن الكون الذي نعيش فيه ليس أول الأكوان التي نشأت. وتوصل فريق من كبار الفيزيائيين الى ان اكواناً أخرى وُجدت قبله وكانت فيها ثقوب سوداء مثل كوننا اليوم، كما افادت صحيفة الديلي ميل.

ويقول العلماء ان إشعاع الخلفية الكونية الميكروي، وهو اشعة كهرومغناطيسية تنتشر في سائر أرجاء الكون بحدة واحدة وتوزيع واحد، هو الدليل على بقايا تلك الثقوب السوداء.

دعا الفيزيائي الرياضي روجر رينروز من جامعة اوكسفورد والفيزيائي دانييل آن من جامعة نيويورك والفيزيائي النظري كريشتوف مايسنر من جامعة وارسو، الى تعديل نظرية الانفجار الكبير لأخذ نظرية تعدد الأكوان في الاعتبار.

ويقول علم الكون الدوري المطابق كما تُسمى هذه النظرية (conformal cyclic cosmology) إن اكواناً تنشأ وتتمدد وتموت بصورة دورية متعاقبة، وهو نموذج كوني يدخل في اطار النظرية النسبية العامة.

وفي كل كون من هذه الأكوان تترك الثقوب السوداء بصمتها على الكون الذي يليه. وبحسب بيانات نُشرت مؤخراً فان آثار هذه الثقوب السوداء موجودة في المعلومات التي جمعها العلماء من إشعاع الخلفية الكونية الميكروي.

ونقلت صحيفة الديلي ميل عن الدكتور رينروز قوله "إذا استمر هذا الكون والتهمت الثقوب السوداء كل شيء سنبلغ نقطة بحيث لن يكون هناك إلا ثقوب سوداء".

ويعتقد العلماء ان الثقوب السوداء تفقد كتلتها بإطراد وتبعث كميات هائلة من الإشعاع الذي يتكون من جسيمات لا كتلة لها تُسمى فوتونات.

ويرى بينروز ان ما سيحدث في هذه الحالة هي "ان هذه الثقوب السوداء ستنكمش شيئاً فشيئاً". وفي النهاية ستتحلل بالكامل مخلفة كمية هائلة من هذه الجسيمات التي لا كتلة لها وبالتالي لا تخضع لقوانين الفيزياء التي تسري على اجسام ذات كتلة.

وبحسب نظرية الكون الدوري المطابق فان الكون بعد تحلل الثقوب السوداء سيكون مماثلا لحالة التكثيف والضغط القصوى التي سبقت الانفجار الكبير. وبتوفر ظروف متماثلة تتحقق نتائج متماثلة ومن هنا النظرية القائلة بنشوء اكوان متعددة قبل كوننا.

Daily Mail
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout