النمسا رفضت قبول مهاجر عراقي متحول جنسيا بسبب "أنوثته المفرطة"!

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رفضت السلطات النمساوية منح حق اللجوء لعراقي قال إنه متحول جنسيا، بسبب "أنوثته المفرطة".

ونقلت وسائل إعلام نمساوية عن مسؤول في مجال الهجرة قوله إن سلوك الرجل البالغ من العمر 27 عاما لم يكن طبيعيا ويتصرف "كفتاة" وكان مخنثا إلى درجة لا تسمح بالتصديق بادعاءاته حول مواقفه الجنسية.

وقبل أسبوع، كانت السلطات النمساوية قد رفضت طلب قبول مهاجر أفغاني في سن 18 عاما قال أيضا إنه متحول جنسيا، مشيرا إلى أن ملابسه وسلوكه اللذين يعارضان ادعاءاته.

وأعلنت السلطات بعد تسريب القضية إلى وسائل الإعلام أن الإجراءات التأديبية اتخذت بحق الموظف المسؤول ، معربة عن أسفها إزاء الحادث.

وشددت فيينا سياستها في مجال الهجرة منذ تولي المستشار الحالي سيباستيان كورتس مقاليد الحكم أواخر العام الماضي.