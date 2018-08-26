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فيديو مروع على شاطئ الإسكندرية .. مجرم لم يكتف بمعاكسة الزوجة بل وقتل زوجها!

26
AUGUST
2018
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أظهر مقطع فيديو مروع شخصا وهو يقتل آخر على شاطئ الإسكندرية المصرية بعد شجار نشب بسبب معاكسة زوجة الضحية.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالفيديو الذي أظهر سيدة تحتضن زوجها المقتول وسط المياه، وهي تبكي بحرقة وتصرخ لإنقاذه في ظل ذهول وحيرة المتواجدين.

وكشفت التحقيقات أن المشاجرة نشبت بسبب قيام الجاني البالغ من العمر 39 عاما بمعاكسة زوجة الضحية البالغ من العمر 40 عاما أثناء تواجدهم على الشاطئ، وحينها حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، طعن خلالها الجاني عدة مرات الضحية بسكين كانت بحوزته.

وبحسب مدير أمن الإسكندرية، فقد أصيب الضحية بكسر في عظام الجمجمة وجروح قطعية في مختلف أنحاء جسده، ما تسبب في مفارقته الحياة.

وتم ضبط الجاني والتحفظ على الجثة وتحرير محضر بالواقعة التي أثارت سخط المصريين، الذين طالبوا بإنزال أشد العقوبات بهذا المجرم.

روسيا اليوم
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