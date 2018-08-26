ملاكم فرنسي ينقذ طائرة ركاب من الاختطاف

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نجح الملاكم الفرنسي السابق طارق صاحب الدين، في تحييد رجل حاول اختطاف طائرة ركاب كانت في طريقها من مدينة ميونيخ الألمانية إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وكتب الصحفي أرنو روميرو على صفحته في فيسبوك "أمام 200 من الركاب وأفراد الطاقم المشلولين، تدخل بطل الملاكمة السابق محاولا السيطرة على الشخص الذي كان يزداد عدوانية أكثر فأكثر قبل أن يطرحه أرضا ويسيطر عليه ريثما هبطت الطائرة وتدخلت قوات الشرطة في المطار".

من جهتها، أكدت خلية الاتصالات التابعة للشرطة الفرنسية أنه تم اعتقال الشخص بمجرد هبوط الطائرة في مطار شارل ديغول.

واستمعت شرطة حرس الحدود لشهادة طارق صاحب الدين، كما أكد المحضر الحادثة التي وقعت خلال الرحلة.

يشار إلى أن الملاكم الفرنسي السابق، بطل فرنسا مرتين في الوزن الخفيف ووزن الريشة، ذو الأصول المغربية، طارق صاحب الدين (46 عاما)، وخاض 23 نزالا وفاز في 12 منها.